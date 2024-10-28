Gaza\'da Gıda Yardımı Krizi: 1,4 Milyon Kişi Etkilendi

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GAZA, 28 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ekim ayı başında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ağustos ayında 1 milyondan fazla Gazzelinin gıda yardımı alamadığını ve bu sayının Eylül ayında 1,4 milyonu aştığını söyledi.