GAZAP ve HAYALET Bombaları IDEF 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika
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GAZAP ve HAYALET Bombaları IDEF 2025'te Tanıtıldı

27.07.2025 15:27
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MSB AR-GE Merkezi, yeni uçak bombalarını IDEF 2025'te sergiledi. GAZAP, 3 kat güçlü bir mühimmat.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombaları GAZAP ve HAYALET, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıktı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 bugün sona eriyor.

Türk savunma sanayisine güç katan birçok projenin sergilendiği fuarda, yeni ürünler de tanıtılıyor. MSB AR-GE Merkezi de geliştirdiği GAZAP ve HAYALET isimli uçak bombalarını IDEF 2025'te ilk kez sergiledi.

MSB AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MSB AR-GE Merkezi'nin 12 yıldır faaliyetlerine etkin olarak devam eden bir birim olduğunu belirterek, birimde birçok ürünle ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi.

IDEF 2025'te ürünlerin bir kısmının sergilendiğini anlatan Kuzulu, "Sergilediğimiz ürünlerin yüzde 80'i, kalifikasyonu, sertifikasyonu bitmiş ürünler. Kalan yüzde 20'lik kısmı da laboratuvar testleri bitmiş ve saha testlerine geçilen ürünler." diye konuştu.

"GAZAP, muadillerinden 3 kat daha güçlü bir mühimmat"

Kuzulu, IDEF 2025'te HAYALET ve GAZAP mühimmatlarını sergilediklerini belirterek, "Bu mühimmatlar geliştirilirken AR-GE merkezinde çok uzun yılların verdiği, tasarım ve imalatla ilgili bilgi ve birikimler kullanıldı. Çok farklı yönde çok çeşitli ürünlerimiz var. Neler yaptığımıza dair küçük bilgiler verilmesi amacıyla burada bazı ürünlerimizi sergiledik." dedi.

GAZAP'ın standart bir MK84 uçak mühimmatı olduğunu vurgulayan Kuzulu, bu mühimmatın F-16'larda, F-4'lerde çok uzun yıllardır kullanıldığını söyledi.

Kuzulu, bu mühimmatın etkisini daha da artırmak maksadıyla farklı bir ürün geliştirmek için bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"GAZAP'ın diğerlerinden farkı içerisinde parçacıklı bir yapı olması. İçerisinde 10 bin parçacık var. Bu parçacıklı yapı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılıyor 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bu bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor. İkinci özelliği de içerisindeki dolgu malzemesinin farkından kaynaklı olarak yine o alanda çok büyük bir basınç etkisi oluşturması. Mühimmatlardan beklediğimiz performans biraz da bunlarla alakalı."

Performans anlamında çok ileriye gittiklerini anlatan Kuzulu, "Aynı zamanda bu tarz klasik mühimmatlar test yapıldığında metrekareye 3 civarında parçacık düşürebiliyor. GAZAP ise metrekareye 10.16 parçacık düşürüyor. GAZAP, muadili olan ve standart klasik mühimmatlardan 3 kat daha güçlü bir mühimmat." ifadesini kullandı.

"Uçuş testleri tamamlandı"

Kuzulu, ürünlerinin bir kısmının stok numaraları ve isimleri olduğunu aktararak, "Üzerinde stok numarası olan ve isimleri olan ürünler uluslararası bütün sertifikasyonlardan ve kalifikasyonlardan geçmiş ürünler, halihazırda kullanılabilecek ürünler. Olmayanlar da 6 ay içerisinde alınması planlanan ürünler." dedi.

Duvarları delip geçmesi nedeniyle HAYALET ismini taşıyan mühimmatın, klasik mühimmatlarla aynı özelliğe sahip nüfuz edici bir bomba olduğunu anlatan Kuzulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Klasik mühimmatlar normalde 1.8 ila 2.4 metre civarında alanlara nüfuz edebiliyor. Bunlar da saha testlerinde elde ettiğimiz değerler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar. Bu sonuçlar da C35, 10 milimetrelik nervürlü çelikler kullanılan bir beton üzerine atışlarda elde edilen sonuçlar. İhtiyaçlar doğrultusunda bugünkü konjonktürler de dikkate alınarak daha fazla nüfuz edebilen bir ürün üzerine bir çalışma başlattık. Sonrasında da bu ürünü gerçekleştirdik."

Kuzulu, HAYALET'in 12 yıldır elde edilen bilgi, birikim ve çalışmaların sonucunda 6 ayda çıkardıkları bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Bu ürünün ilk testlerine geçen yıl aralık ayında başlamıştık. Sonrasında 2025 yılının başında çeşitli testlere maruz kaldı TÜBİTAK SAGE'de. Bütün testleri bitirdikten sonra kanat altı uyumluluk testleri yapıldı ve ağırlık dengesine bakıldı. Herhangi bir problem olmadığı görülünce uçuş testleri tamamlandı. Son olarak da uçaktan atış sistemi gerçekleştirildi." diye konuştu.

"HAYALET'i bir adaya attık, 90 metre nüfuz etti"

Standart mühimmatların içerisinde 10 milimetrelik nervürlü çelikler olan 1.8 ila 2.4 metre betonlara atıldığını anlatan Kuzulu, "C50 beton ve 25 milimetre nervürlü çelik kullandık. Beton bloğun içerisinde 4 kafes sistemi var. Bunlar 20x20 santimetrelik 25 mm nervülü çeliklerden yapılmış bir sistem." dedi.

Kuzulu, mühimmatın beton haricinde 7-8 tane kafesten geçtiğini belirterek, daha sonrasında arkasında 10 metrelik bir kum havuzunu geçtiğini dile getirdi.

Son olarak da 1,5 tonluk bir betondan geçtikten sonra 600 metre ileriye kadar gidebildiğini aktaran Kuzulu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kullandığımız ray F16'nın simülasyonu. Serbest atışta atıyoruz, üzerinde bir güdüm kitimiz var. Ürünümüzün havadan atışlı testini yaptık, bir adaya attık, 90 metre nüfuz etti. Adanın genişliği yatayda 160 metre, patladıktan sonra 160 metre boyunca etki gösterdi ve sonrasında da adanın arka tarafındaki taşlar dahil olmak üzere içeriden etkisini tespit ettik. Bu bizim için çok gurur verici bir durum. Ürünümüzün testleri, sertifikasyonu ve kalifikasyonu bitti. İki çeşit olarak ürettik ürünümüzü. HAYALET mühimmatı NEB-1 NEB-2 diye geçiyor. İkisinin arasındaki tek fark içerisindeki etki gösteren kimyasalın farklılığı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAZAP ve HAYALET Bombaları IDEF 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika

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