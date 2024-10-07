Gazeteci Dayanışması'ndan 'Gazzete' Özel Sayısı - Son Dakika
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Gazeteci Dayanışması'ndan 'Gazzete' Özel Sayısı

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, Gazze'de katledilen gazeteciler anısına 'Gazzete' çıkardı.

07.10.2024 15:48
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Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, İsrail'in Gazze'de katlettiği gazetecilerin anısına çıkardığı "Gazzete" özel sayısını, İstanbul'dan ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına gönderdi.

Türkiye'de ve uluslararası medyada görev yapan gazetecilerin oluşturduğu Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmaya çalışırken öldürülen meslektaşlarına ithaf ettikleri "Gazzete" özel sayısını çıkardı.

Gazetenin birer nüshasını ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına göndermek için Sirkeci'deki Büyük Postane önünde toplanan dayanışma üyeleri, "İsrail'in katlettiği her gazeteci karartılan bir gerçektir" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Filistin İçin Gazeteci Dayanışması Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Aydın Sel, İsrail'in gazetecileri öldürse de gerçekleri gizleyemeyeceğini söyledi.

Gazze'de sürdürülen katliamın üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Sel, "Dünya bu süreçte aralarında kadın, çocuk, genç, yaşlı, doktor ve gazetecilerin de olduğu binlerce kişinin öldürülmesine tanıklık etti. Bu katliamı belgeleyen gazeteciler ise işgalci İsrail tarafından hedef alındı. Şu ana kadar tam 173 gazeteci görevi başındayken katledildi." dedi.

Öldürülen gazeteciler anısına "Gazzete" özel sayısını çıkardıklarını bildiren Sel, "Bu sayı, yaşanan soykırımın birinci yıl dönümünde Gazzeli gazetecilerin sesi olmak amacıyla çıktı. Bu defa sözü, gerçekleri haykırmaya devam eden gazetecilere bıraktık. Sahadaki Filistinli gazeteciler ile iletişime geçerek, yaşadıklarını yazmalarını istedik. Gelen dokümanları Türkçe ve İngilizceye çevirerek gazetemizi hazırladık." ifadelerini kullandı.

"Aileleriyle birlikte nüfus kaydından silindiler"

Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise "Bu savaş başladığından beri en önemli hedeflerden biri gazetecilerdir. Burada yazdığımız öldürülen gazetecilerin sayısı olan 173, önceki güne ait rakamdır. Bugün sayı 175 olmuştur. Bu gazeteciler sahada çalışırken değil evlerinde aileleriyle öldürülmüştür. Bazı gazeteci arkadaşlarımız aileleriyle nüfus kaydından silinmiştir." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, "Katledilen her gazeteci karartılan bir gerçektir" manşeti ile Türkçe ve İngilizce yayınlanan gazete, PTT aracılığıyla ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına gönderildi.

Kaynak: AA

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