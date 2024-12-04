Gazeteci Enes Harputlu Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

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Suriyeli gazeteci Enes Harputlu, rejim güçlerinin Hama'nın Murik ilçesine düzenlendiği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimine ait Su-22 savaş uçağı 09.22'de Murik'e hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 32 yaşındaki gazeteci Harputlu, yaşamını yitirdi.

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yer alan Kafr Batna şehrinde dünyaya gelen Harputlu, Şam Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümünü kazanmıştı.

Suriye rejiminin 2011'de üniversitedeki arkadaşlarını tutuklamasının ardından eğitimine ara veren Harputlu, 2014'te Doğu Guta kuşatması ve işlenen katliamları belgelemek için foto muhabirliğine başlamıştı.

Harputlu, 2016'da, Şam kırsalındaki Kafr Batna'da rejim güçlerinin bombardımanını takip ederken ayağına şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralanmıştı.

Harputlu, Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesinde düzenlenen Bayeux Calvados-Normandiya Festivali'nde 2020 Yılı Genç Muhabir Ödülü'nü kazanmıştı. Harputlu, İdlib'e yönelik son askeri kampanyayı görüntülediği ve Suriye rejimi, Rusya ile İran'ın hastaneleri, yerleşim bölgelerini ve halka açık pazarları hedef almasını belgelediği çalışmalarıyla ödülü elde etmişti.

Harputlu'nun, halkın evlerini terk edip çiftliklere ve kamplara sığınmasını belgelediği fotoğrafları Guta Medya Merkezi tarafından paylaşılmıştı.

Harputlu, "POY 2019" Üstün Fotoğrafçı Merkezi Ödülü'nü de kazanmıştı.

Al-Jina'da karate yapan çocukları gösteren bir dizi fotoğrafla Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri spor kategorisinde ödül alan Harputlu, ayrıca Armin'e düzenlenen hava saldırısı sonrasında çekilen fotoğrafla Asya Yılın Fotoğrafları'nda "Mükemmellik Ödülü"nü almıştı.

Harbutlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"de "Seri Spor" dalında "Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence" başlıklı serisi ile üçüncü olmuştu.

Daha önce Doğu Guta kuşatması ve bölgeye yönelik saldırılarda AA'ya haber ve görsel hizmeti sunan Harputlu, 2018'deki zorunlu tahliyeler nedeniyle bölgeden ayrılmıştı.

Harputlu, zorla göç ettirilmesinin ardından foto muhabiri olarak Alman Haber Ajansında (DPA) çalışıyordu.