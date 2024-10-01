Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti

Gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında yoğun bakımda vefat etti.

01.10.2024 09:30
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Gazeteci Güneri Civaoğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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2- İSTANBUL'DA AŞIRI HIZ KAZALARA YOL AÇTI; DURAĞA DALAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - İstanbul'da gece saatlerinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı. Bağcılar, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçları devirerek yan yola uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Aynı dakikalarda Başakşehir'de aşırı hız sonucu karşı şeride geçen otomobil, otobüs durağına daldı. Direksiyon kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

AĞAÇLARI DEVİRDİ, YAN YOLA UÇTU

İlk kaza Bağcılar, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen Berkay Melik Murti yönetimindeki 34 DGM 737 plakalı otomobil, Bağcılar ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil daha sonra yan yola uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Berkay Melik Murti yaralandı. Yaralıya oradan geçen sürücüler ve polis müdahale etti. Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

OTOMOBİL DURAĞA DALDI, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Aynı dakikalarda bir başka kaza da Başakşehir, Altınşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz açıklanmayan bir otomobil, aşırı hız sonucu karşı şeride geçerek yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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