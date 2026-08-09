Gazeteci Halit Kakınç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Halit Kakınç Hayatını Kaybetti

Gazeteci Halit Kakınç Hayatını Kaybetti
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74 yaşındaki gazeteci-yazar Halit Kakınç, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 74 yaşında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Halit Kakınç, Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci, yazar ve akademisyen Halit Kakınç 74 yaşında yaşamını yitirdi. Kakınç için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Halit Kakınç'ın eşi Zeynep Kakınç ve oğulları Aytar Kakınç, Kuday Kakınç'ın yanı sıra akrabaları, gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Halit Kakınç'ın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

HALİT KAKINÇ KİMDİR?

Ankara'da 1952 yılında doğan Kakınç, Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde siyaset üzerine yüksek lisans yapan Kakınç, uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

Müzik grubu Dönüşüm ile birlikte  9 adet 45'lik plak dolduran Kakınç, yurt dışında üç kez Türkiye'yi temsil etti.

Gazeteciliğe 1974'te başlayan Kakınç, Yeni Ortam, Son Havadis, Tercüman, Meydan, Yeni Asır ve Oda TV'de haber müdürü, yazı işleri müdürü, ekonomi servisi şefi, magazin müdürü, genel yayın müdürü ve köşe yazarı olarak çalıştı, televizyon programları yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucuları arasında yer aldı. İ. Ü. İletişim Fakültesi'nde 2 yıl uzman gazetecilik dersleri verdi. İ. Ü. İktisat Fakültesi doktora bölümünde 5 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptı.?Almanca ve İngilizce'den çeviri ve derleme kitapları var. "Sultangaliyev ve Milli Komünizm, Destancı Kuramcı Sultangaliyev, Kızıl Cebe Rıskulov, Küresel Sorunlar, Yerkubbe, Struma, Çerkes Aşkı, Zamanın Ruhu, Kızıl Turan, Yazılmamış Bir Tarih, İnsaymun, Köle Devrimci, Deizm, Himiko ve Tanrı Var Mıdır?" adlarında kitapları kaleme aldı. 2003 yılında TGC Sedat Simavi Ödülleri'nde Sosyal Bilimler dalında "Sultan Galiyev ve Milli Komünizm" adlı eseri ile övgüye değer görüldü. 2024 yılında TGC Burhan Felek Ödülü'nü aldı. Gastronomi kültürü yazarı ve TGC üyesi 2000 Zeynep Kakınç ile evliydi. İki çocuğu vardı.

Kaynak: ANKA

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