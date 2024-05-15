İzmir'in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 105. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 105. yılında anma töreni düzenlendi

İzmir\'in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin\'in şehit edilişinin 105. yılında anma töreni düzenlendi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın katılımıyla İlk Kurşun Anıtı önünde yapılan törende, Hasan Tahsin'in kahramanlığı ve gazetecilerin sorumluluğu vurgulandı. Ayrıca, İzmir'in işgalinde şehit olan asker ve siviller için Kolordu Şehitleri Kitabesi de açıldı.

15.05.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 105. yılında yad edildi.

Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenen törende, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, anıta çelenk sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, bazı ilçe belediye başkanları ve gazetecilerin yanı sıra Hasan Tahsin Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, tarihe "kurtuluşun ve kuruluşun şehri" olarak geçen İzmir'de işgale karşı direncin ilk kıvılcımını çakan Hasan Tahsin'i anmak için bir arada olduklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hasan Tahsin'in şehit edilişinden 4 gün sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını ifade eden Tugay, "O savaşın belki başladığı nokta olan İzmir'in liman bölgesi, Milli Mücadele'nin 9 Eylül'de Hükümet Konağı'na çekilen bayrakla sonuçlandığı yer olarak ülkemizin tarihinde her zaman hatırlanacak. Bu zafer ülkemizi Cumhuriyet'in kuruluşuna götürdü. O nedenle İzmir, ilk işgale uğrayan ama aynı zamanda kurtuluş ateşinin ilk yakıldığı şehir." dedi.

İGC Başkanı Gappi ise gazetecilerin toplumun yaşadığı sorunlara sırtını dönemeyeceğini, sadece tanıklık eden değil yurdun kurtuluşu için canla başla mücadele edenler olduklarına işaret etti.

Hasan Tahsin'in İzmirli gazeteciler için eşsiz bir miras olduğunu kaydeden Gappi, "Böyle eşsiz bir miras biz İzmirli gazetecilerin onuru aynı zamanda sorumluluğudur. Çoğunluğun 'bağımsız gazetecilik öldü' diye kanıksadığı bir ortamda biz hala umudumuzu koruyor ve mücadele gücü buluyorsak Hasan Tahsin'in mirasını taşıdığımız içindir." ifadelerini kullandı.

Kolordu Şehitleri Kitabesi

Öte yandan İzmir'in işgalinde şehit olan asker ve siviller anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği İzmir Şubesince yaptırılan "Kolordu Şehitleri Kitabesi" de Kordon'daki yerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve gaziler tarafından açılan kitabede "Bu kitabe; 15 Mayıs 1919 tarihinde silahsız olmalarına rağmen Türk milletinin haysiyetini gözeterek üniformalarının şerefini koruyan ve şehit olmayı tercih eden asil Türk subaylarının, kahraman Mehmetçiklerin ve sivillerin aziz ruhlarına ithaf edilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

Kitabede Albay Süleyman Fethi Bey, Tabip Yarbay Şükrü Bey, Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Efendi, Teğmen Faik Efendi, Kalem Amiri Nadir Bey, Kol Ağası Hüseyin Necati Efendi, Yüzbaşı Nazım Efendi, Alay Katibi Fethi Bey ve Kalem Amiri Ahmet Hamdi Bey'in isimleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 105. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:58:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 105. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement