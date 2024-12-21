Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı

Özlem Gürses, TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

21.12.2024 18:47
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Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'in savcılık ifadesine ulaşıldı.

Tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri süren Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm." ifadesini kullandı.

Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.

Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti.

Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

"Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."

Gürses'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in, YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtilmişti.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanmış, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gürses hakkında savcılık, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklama talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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