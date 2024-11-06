Gazeteci Şerif'in Instagram Hesabı Askıya Alındı - Son Dakika
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Gazeteci Şerif'in Instagram Hesabı Askıya Alındı

Filistinli gazeteci Enes El-Şerif'in Instagram hesabı, Gazze'deki katliamları paylaşmasından dolayı kapatıldı.

06.11.2024 22:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde süren katliamlarını dünyaya duyuran Filistinli gazetecilerden biri olan Katar merkezli Al Jazeera Arapçanın muhabiri Enes El-Şerif'in İnstagram hesabı askıya alındı.

Şerif, X'ten yaptığı açıklamada 1,2 milyon takipçiye sahip Instagram hesabının askıya alındığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki İsrail'in devam eden katliamlarını dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Şerif'in hesabının askıya alınması tepkilere neden oldu.

Şerif'e destek veren birçok kullanıcı, bu adımı Şerif'in Gazze'nin kuzeyinde yaşananları dünyaya duyurma çabalarını engelleme girişimi olarak yorumladı.

Filistinli gazeteci, bu adımın ardından Instagram'da yeni bir hesap açtı. Şerif'in yeni hesabının takipçi sayısı saatler içinde 75 bini aştı.

İsrail ordusu da hedef göstermişti

Gazze'nin kuzeyinde kalan sayılı gazetecilerden biri olan Şerif, İsrail ordusunun hedefindeki isimlerden biri.

Şerif'in Gazze'nin kuzeyindeki evi İsrail ordusunca hedef alınmıştı.

İsrail ordusu, Al Jazeera televizyonu için çalışan 6 basın mensubunun, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadıyla irtibatlı "teröristler" olduğunu öne sürerek, bu gazetecileri hedef göstermişti.

Hedef gösterilen 6 Gazzeli gazeteci arasında Şerif de yer alıyordu.

Instagram ve Facebook'un sahibi sosyal medya devi Meta'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda bazı görüntüleri sansürlediği ortaya çıkmıştı.

Eski bir Meta çalışanı Ferras Hamad, Filistinli aktivistlere sansür uygulandığına yönelik iddiaları incelemesinin ardından işten atıldığını belirtmişti.

Hamad, kendisini hukuksuzca işten çıkardığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Şerif'in Instagram Hesabı Askıya Alındı - Son Dakika

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