İlhami Kaya, İslam Tasavvufu ve Çevirileriyle Tanınan Gazeteci ve Çevirmen Toprağa Verildi

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"İslam Tasavvufu", "İnsanlığın Geleceği", "Hitler'in İkinci Kitabı", "Tek Kurtuluş Yolu" ve "Matematik ve Müziğin Tarihsel Serüveni" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kitaba imza atan gazeteci ve çevirmen İlhami Kaya toprağa verildi.

Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un arkadaşı, Marmara Kıraathanesi müdavimi Kaya için Fatih Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene, İlhami Kaya'nın ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra gazetecilik ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Rudi Paret'in Almanca Kuran mealini çeviriyordu

Çevirmenlik yıllarında Kaya ile çeşitli kitaplara imza atan Akıl Fikir Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Derici, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kaya'nın İslam tasavvufu alanında çok başarılı bir yazar olduğunu belirterek, "Son döneminde Tor Andrea'nın İslam Tasavvufu eserini çevirdi. Kendisini sık sık ziyaret ediyorduk. Bir ay önce Rudi Paret'in Almanca Kuran mealini çevireceğini söyledi. Ben de ona hem kitabın Almancası'nı hem de gözlük, büyüteç gibi eşyalar götürdüm. 93 yaşında Almancadan onu çevirmeye niyet etti ve başladı da. Girizgah kısmını Darülaceze'de tartıştık ama nasip olmadı. Kendisi Darülaceze'den dahi kitap çıkartan bir adam." dedi.

Yeğeni Nevzat Kaya ise İlhami Kaya'nın büyük bir satranç ustası olduğunu dile getirerek, tıp fakültesi yıllarında satranç derneğine gittiğini söyledi.

İlhami Kaya'nın bir gün iki satranç şampiyonunun karşılıklı oyununu izlediğini aktaran Nevzat Kaya, "Oyunu gören İlhami bey gülüyor ve neden güldüğünü soruyorlar. İlhami bey 7 hamlelik bir matı kaçırdıklarını söyleyince, kaçırdıkları şeyi göstermesini istiyorlar, gösteriyor. Bunun üzerine iki şampiyon oyunu bırakıyor ve İlhami bey ile arkadaş oluyor." diye konuştu.

93 yaşında vefat eden Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

İlhami Kaya

Tam adı Cevat İlhami Kaya olan yazar, 1931'de Kayseri'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Kaya, çok başarılı bir eğitim hayatı geçirdi.

Çocukluğundan itibaren doktor olmak isteyen Kaya, o zamanlar Türkiye'nin ilk üç tıp fakültesinden biri olan İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. İlhami Kaya, üniversite eğitimi için 1954'te İstanbul'a geldi. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bir yandan okurken diğer taraftan da çalışmak zorunda kaldı.

İngilizce ve Almanca bilen ancak üniversite eğitimini tamamlayamayan Kaya, ilaç mümessilliği yapmaya başladı.

İlhami Kaya, 1970'li yıllarda ise gazetecilik yapmaya başladı, bir süre de yeminli mütercimlik ve fabrikalarda yöneticilik yaptı.

Yaşı ilerlediğinde kitap çevirmenliğine başlayan yazar, geçirdiği trafik kazasının ardından yerleştiği Darülaceze'de yaşamının son dönemini geçirdi.