Gazeteci Şükran Soner son yolculuğuna uğurlandı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve yazar, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner için Şişli Camisinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye basın, sanat ve emek camiasından çok sayıda isim katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve yazar, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner, Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binasında düzenlenen veda törenin ardından öğle namazını müteakip Şişli Cami'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Soner'in yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra basın, sanat ve emek camiasından çok sayıda ismin katıldığı cenazede Soner'in oğlu Devrim Soner, gelini ve torunları taziyeleri kabul etti.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Arslan, CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka cenazeye katılanlar arasında yer alırken, Soner için çok sayıda siyasetçi cenazeye çelenk gönderdi.

Soner'in naaşı cenaze namazının ardından alkışlarla camiden çıkarılarak, toprağa verilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığın'a uğurlandı.

MÜJDAT GEZEN: ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDI...

Cenazeye katılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ve Aylin Nazlıaka ANKA'ya konuştu. Soner'le çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Gezen, "Çok severdim onu. O kadar üzüldüm ki anlatamam" ifadelerini kullandı. Gezen şöyle konuştu:

"Çocukluk arkadaşımdı, çok severdim onu. Çok severdim. Bizim grubumuz vardı Yenikapı'da, üniversite lokali. O da Gazetecilik Fakültesi'ne gidiyor o zaman. İşte Yaman Tüzzet, Savaş Dinçel, Adnan Özyalçın, Erdemir Özlü, Onat Kutlar, böyle grubumuz, onlar abiler. Şükran da bizden sonraki kuşaktı ama her gün beraberdik, her gün. Sonra gazetede, Cumhuriyet'te beraber olduk. O kadar üzüldüm ki anlatamam."

AYLİN NAZLIAKA: SON GÜNE KADAR YAZMAYA DEVAM ETTİ, 'AYAKTA ÖLDÜ' DERLER YA ÖYLEYDİ

Aylin Nazlıaka da, "Şükran Soner demek mücadele demek, emek demek, direniş demek, umut demek. Türkiye için büyük bir kayıp ama o gerçek bir Cumhuriyet aydını olarak her zaman yolumuzu aydınlatmaya, ışığıyla bize yol göstermeye devam edecek" dedi. Nazlıaka ise şöyle konuştu:

"Gerçekten ben de çok üzgünüm. Çok duygusal bir gün. Çünkü Şükran Soner demek mücadele demek, emek demek, direniş demek, umut demek. Onunla ne zaman sohbet etsek mutlaka geleceğe dair bir umut resmi çizerdi. ve her zaman işçinin ve emekçinin yanında oldu. Ama bunu sadece yazılarıyla yapmadı, aynı zamanda duruşuyla, mücadelesiyle de yaptı. Çok güçlü bir kadın hakları savunucusuydu. Türkiye'de ilk örgütlü sendikal hareket Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın genel başkanıydı. ve aynı zamanda da Atatürk ilke ve devrimlerinin her daim yılmaz savunucusu oldu. Bugün üzüntü içerisinde olduğumuz en önemli şey, onun hayal ettiği bir Türkiye'yi henüz yaşayamıyor olmamız. Ama andımız olsun, tıpkı onun hayal ettiği gibi emeğin en yüce değer olduğu, kadınlarla erkeklerin eşit yaşadığı ve bu ülkenin gerçekten de demokratik, aydınlık, laik, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda düzen kurulmuş olan bir ülkeye dönüştüğü günleri, o aydınlık günleri hep birlikte inşa edeceğiz. ve o da görecek.

Bir şey daha söylemek istiyorum; son güne kadar da yazmaya devam etti. Yani 'ayakta öldü' derler ya, öyleydi. Mesleğine çok bağlıydı ve her daim yazdı, mesleğine çok aşıktı. Her daim basın özgürlüğünü savunan birisiydi. Türkiye için büyük bir kayıp ama o gerçek bir Cumhuriyet aydını olarak her zaman yolumuzu aydınlatmaya, ışığıyla bize yol göstermeye devam edecek. Büyük bir Cumhuriyet kadınını kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum ama aynı zamanda biliyoruz ki onu biz sonsuzluğa uğurladık. O her daim anılarımızda yaşayacak"

CENAZEDE KIZ KARDEŞİNİN DE VEFAT HABERİ GELDİ

Soner'in cenaze namazının beklendiği sırada kız kardeşi Türkan Berişe'nin vefat ettiği haberi geldi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Berişe'nin, Soner'in vefatını öğrenmesinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.