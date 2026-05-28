Gazi Polat\'tan Engelli Sporculara Destek

28.05.2026 11:19
Oğuzhan Polat, Gazi Okçuluk Kulübü ile engelli sporcuları başarıya taşıyor, 85 kupa kazandılar.

ŞIRNAK'ta 1996'da vatani görevini yaparken mayına basarak sağ bacağını kaybettikten sonra okçulukla hayata bağlanan gazi Oğuzhan Polat, kurduğu Gazi Okçuluk Kulübü'nde birçok engelli sporcu yetiştirip, yaşama bağlanmalarını sağladı. Polat'ın yetiştirdiği engelli sporcular 2019'dan bu yana 85 kupa kazandı.

Oğuzhan Polat, 1996'da terhisine 20 gün kala mayına basması sonucu sağ bacağını kaybetti. Protez bacak ile ayağa kalkan Polat, 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rehabilitasyon merkezinde okçulukla tanıştı. 2009'da Paralimpik Milli Takımı'na giren Polat, Türkiye'yi 3 kez Dünya Şampiyonası, 3 kez Avrupa Şampiyonası ve 2012 Paralimpik Oyunları'nda temsil etti. Uluslararası alanda 1 altın, 1 de bronz madalyası bulunan Polat, 2019'da aktif sporu bırakıp, Gazi Okçuluk Kulübü'nü kurdu. Polat, burada birçok engelli çocuğa okçuluğu sevdirip, onların yaşama tutunmasına destek oldu. Kulüpte aynı zamanda antrenörlük yapan Polat'ın yetiştirdiği sporcular, 2019 yılından bu yana; 85 kupa, dünya ve Avrupa genelinde çeşitli branşlarda 2'ncilikler ve 3'üncülükler elde ederek, büyük başarılara imza attı.

'14 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARDIK'

Polat, okçuluk sporunun hayatını değiştirdiğini söyleyerek, "Türkiye'yi birçok uluslararası müsabakada temsil etti. Dubai'de 2017'de Fazza Uluslararası Yarışmada dünya şampiyonu ve 2018 Avrupa 3'üncüsü oldum. 2019'da da aktif sporu bıraktım. Gaziliğin vermiş olduğu gururla kendi kulübümü kurdum. İnsan hayatına dokunmanın ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim. Kendim engelliyim ama benden daha ağır şartlardaki çocukları ve bireyleri fark ettim. ve onlarla spor kulübümü büyütmeye başladım. Geldiğimiz noktada milli takıma 6 sporcu verdik. 14 yaşında dünya şampiyonu çıkarttık. Paralimpik sporcularımızla 2 senedir üst üste hem Dünya ve hem Avrupa şampiyonlarında güzel sonuçlarla gidiyoruz" dedi.

'HEDEFİM MİLLİ TAKIMA SPORCU VERMEK'

Polat, Zeynep Sena Saran, Nurşah Koçyiğit, Feyzullah Cantürk gibi alanında büyük başarılar elde etmiş sporcuları milli takıma kazandırdığını anlatarak, "Zeynep Sena Saran'ı 13-14 yaşında aldım ve şu anda 19 yaşında. Geçen sene Kore'de Dünya Şampiyonası'nda, bu sene de Roma'da Nurşah Koçyiğit'le beraber ülkemizi temsil etti. 'W takımda' Avrupa 2'ncisi oldular ve Mixte'de Avrupa 3'üncüsü oldular. Bizim branşımızda çocukta yetenek varsa biz onu keşfediyoruz. 9 yaşında aldığım Alp Tuğra Akbaş'ı geçen sene Sırbistan'da okullar arası dünya şampiyonu yaptık ve 14 yaşında dünya şampiyonluğu unvanını kazandı. Benim 1'inci hedefim ülkemi okçuluk branşında; paralimpik ve sağlam bireylerde milli takıma sporcu verip ülkemizi temsil etmek. İlk hedefimiz de 2028 Los Angeles'taki olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarına sporcu göndermek" diye konuştu.

'ENGELLİ OLARAK GÖRMÜYORUM'

Engelli bireylerin birçok spor branşında başarılı olabileceklerini belirten Polat, "Maalesef bizim ülkemizde çok korumacı ailelerimiz var. Engelli çocuğa 'yapamaz, edemez' olarak bakıyorlar. Bana gelen engelli bireylerin hiçbirine engelli olarak bakmıyorum. Gözünün içine bakıyorum ve 'sen yapabilirsin' diyorum. En büyük örnek milli sporcularımız; Zeynep Sena ve Nurşah Koçiğit. Ailenin bile yapamayacağını düşündüğü sporcuyu Dünya ve Avrupa Şampiyonasına gönderdik. Engelli sporcuya acımak değil onun birey olduğunu hissettirmek önemli. Onların hayatına dokunmak, onları yeniden yaşama tutkuyla bağlamak benim en büyük motivasyonum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

