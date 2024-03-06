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Gazi Üniversitesi'nde "U Fest Civil Ankara 2024" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin merkez kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, geçen yıl asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerine değinerek, gelecekte olması muhtemel depremlerde aynı manzaraların yaşanmamasında inşaat mühendisliğinin en önemli mesleklerden birisi olduğunu söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Civil Ankara 2024 organizasyonunun bir parçası olarak 'Deprem Bölgesi Teknik Gezisi ve Sosyal Sorumluluk Projesi' yapılacaktır. Böylelikle geleceğin inşaat mühendisleri olan öğrencilerimiz, deprem bölgesini yerinde görüp hocaları ile birlikte inceleyerek analizini gerçekleştirecek, planlanan yeni yerleşim yerlerini görecek ve bu geziden önemli mesleki dersler çıkaracaktır. Ayrıca öğrencilerimiz deprem bölgesindeki konteyner kentleri ziyaret edecek, ihtiyaç sahibi aile ve çocuklarla buluşarak, onlar için hazırladıkları desteklerini ileteceklerdir."

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Derya Başyılmaz da öğrencilere mimarlık ve mühendislik işbirliğinde ortak çalışma prensibine ilişkin verdiği brifingde, mimarlığın bilim ile sanatı buluşturan kültürden ve var olduğu toplumdan beslenerek insan hayatına dokunduğuna işaret etti.

Mimarlıkta, proje ve şantiye süreçlerindeki ortak çalışmalardaki sıkıntıları dile getiren Başyılmaz, "Müteahhitlerin hızlıca ruhsat alma talepleri doğrultusunda, birçok meslektaşımın statik projeleri incelenmeksizin ruhsat alımına gittiğine şahit oldum. Akabinde şantiyelerde birçok sorunla karşılaşılmakta ve proje estetik ögelerden de gitgide uzaklaşmaktadır." diye konuştu.