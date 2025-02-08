Gaziantep\'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü kutlanıyor

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Gaziantep'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Kemal Çeber, kente "Gazi" ünvanının verilmesinin 104. yılını kutladıklarını söyledi.

Gaziantep'in vatan savunmasında önemli rol aldığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Biz göğsümüzü gere gere söyleyeceğimiz bir tarihe, ecdada ve geçmişe sahibiz. Her yerde gururla 'Gaziantep valisiyim.' diyorum. Öğrencilerimiz ve görev arkadaşlarım, gittiğiniz her yerde 'Ben gazi şehrin evladıyım.' deyiniz. Bu bizim en önemli sıfat ve özelliğimizdir. Bize ünvanı veren ecdadımızdan Allah razı olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "8 Şubat iki gazinin hikayesinin buluşmasıdır bizim için. Her rüzgarında başka bir aşk, her dağında başka bir kahraman var. Rabb'ime hamdediyorum." dedi.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikarslan, Derya Bakbak, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve ilgililer katıldı.