Gaziantep FK'nın genç futbolcusu Mirza Cihan dünyaevine girdi - Son Dakika
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Gaziantep FK'nın genç futbolcusu Mirza Cihan dünyaevine girdi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın oğlu Gaziantep Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Mirza Cihan, Ece Özkoç ile muhteşem bir düğün ve nikah töreniyle evlendi. Düğünde Gaziantep FK'lı futbolcular ve teknik heyet de eğlendi. Nikahı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Genç çiftin ilk dansında sahneye Gaziantep FK takım arkadaşları çıktı.

24.08.2024 12:04  Güncelleme: 12:16
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Gaziantep FK'nın genç futbolcusu Mirza Cihan dünyaevine girdi

Sezer Cihan ve Gaziantep FK'nın mutlu günü

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın oğlu Gaziantep Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Mirza Cihan, muhteşem bir düğün ve nikah töreni ile hayatını Ece Özkoç ile birleştirdi. Düğünde davetlilerin yanı sıra Gaziantep FK'lı futbolcuların ve teknik heyetin de gönüllerince eğlenmesi dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan oğlu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Mirza Cihan, muhteşem bir düğün ve nikah töreni ile hayatını Ece Özkoç ile birleştirdi. Gaziantep kent protokolü, iş dünyası, yüzlerce davetli ve Gaziantep FK yönetim, futbolcu, teknik heyet ile çalışanlarının da katıldığı düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Nikahı Fatma Şahin kıydı

Genç çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıyarken, nikah şehitliklerini ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, çiftin dedeleri ve arkadaşları yaptı. Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, genç çifte mutluluklar dileyerek çeşitli nasihatlerde bulundu.

Gaziantep FK sahnede coştu

Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını yaparken sahneye daha sonra diğer davetliler ile damat Mirza Cihan'ın Gaziantep FK'dan takım arkadaşları çıktı. Sahnede davetlilerin yanı sıra Gaziantep FKlı futbolcular ve teknik heyet de gönüllerince eğlendi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan ile futbolcuların sahnede eğlendiği anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Gaziantep FK\'nın genç futbolcusu Mirza Cihan dünyaevine girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep FK'nın genç futbolcusu Mirza Cihan dünyaevine girdi - Son Dakika

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