Gaziantep İş İnsanları ve Oda Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep İş İnsanları ve Oda Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep'te iş insanları ve oda başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajlarda, Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığı vurgulanırken, halkın darbecilere geçit vermeyerek vatanına ve demokrasisine sahip çıktığı ifade edildi. Ayrıca, 15 Temmuz'un şanlı bir kahramanlık destanı olduğu ve birlik ve beraberliğin öneminin altı çizildi.

13.07.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te iş insanları ve oda başkanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında 15 Temmuz'a vurgu yaparak, Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığını ve milletin birlik ruhunu simgelediğini belirtti.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise halkın 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyerek, vatanına ve demokrasisine sahip çıktığını vurgulayarak, "15 Temmuz demokrasinin yanında aynı zamanda ekonomimize, yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir hain darbe girişimidir. Bu hain girişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletimiz tarafından püskürtülmüştür." dedi.

"15 Temmuz şanlı tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biridir" diyen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da, mesajında "O karanlık gece yapılan ihanet ve büyük bir kahramanlık örneği ile karanlık geceyi aydınlığa çeviren milletimizin yazdığı bu destan hafızalarımızda taptaze durmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Vatanımıza, demokrasimize ve kardeşliğimize yönelik gerçekleştirilen bu hain darbe girişimini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Türkiye, Destan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep İş İnsanları ve Oda Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 14:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep İş İnsanları ve Oda Başkanlarından 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement