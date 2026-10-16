Gaziantep İslahiye\'de 7 çocuk babası Kore gazisi Osman Eker (94) askeri törenle uğurlandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde vefat eden Kore gazisi Osman Eker (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İslahiye ilçesine bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Kore gazisi Osman Eker, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam saatlerinde vefat etti. Eker, için bugün öğle namazının ardından Ortaklı Mahalle Camiinde askeri tören düzenlendi. Törene Osman Eker'in ailesi, yakınları, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, gaziler, STK ve Siyasi Parti temsilcileri katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında taşınan Eker'in cenazesi toprağa verildi.