Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için Gaziantep merkezli Kocaeli ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli Kocaeli ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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