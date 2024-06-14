Gaziantep OSB Anaokulu İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Gaziantep OSB Anaokulu İlk Mezunlarını Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan annelere yönelik Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı anaokulu, ilk mezunlarını verdi. Kep töreninde öğrenciler zeybek oyunu sergilerken, satranç gösterisi de yapıldı. Anaokulu Müdürü Kübra Eser, öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına destek olduklarını belirtti. Papatya sınıfı öğretmeni Ayşe Topçu ise çocuklarla keyifli ve eğitici bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

14.06.2024 13:33
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan annelere yönelik Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı anaokulu ilk mezunlarını verdi.

OSB Anaokulu'nda düzenlenen kep töreninde 6 yaşındaki öğrenciler, zeybek oyunu sergiledi. Satranç gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, öğrenciler kep attı.

OSB Anaokulu Müdürü Kübra Eser, öğrencileri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleri kazanımlarına destek olduklarını kaydetti.

Papatya sınıfı öğretmeni Ayşe Topçu da ilk mezun vermenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, çocuklarla çok keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dönem geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA

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