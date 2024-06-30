Gaziantep'te 20 yıldır leylek ailesi elektrik direğinde misafir

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında bulunan elektrik direği 20 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

Kırsal Yolbaşı Mahallesinde bulunan beton elektrik direği her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Leylekler, direğin üstüne ağaç dallarından yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor.

Bu yıl ise 2 yavrunun bulunduğu yuva, yöre halkı tarafından da ilgiyle izleniyor.

Mahalle sakini Ömer Kurt (59), leyleklerin her yıl belli dönemlerde direk üzerine yuva yaptıklarını, yavruların uçmaya başlamasının ardından bölgeden ayrıldıklarını söyledi.