Gaziantep\'te 3 Milyon TL\'lik Soygunun Şüphelileri Yakalandı

GAZİANTEP'te, bir marketten 3 milyon TL soygun yapan 6 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Emek Mahallesinde bulunan bir markete plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL parayı silah zoruyla gasbederek kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonlarla şüpheliler G.Ç,. İ.Ç., M.Ç., E.K., ve Y.K.'yı yakaladı. Olayın şüphelilerinden B.A. ise kaçtığı Bursa'da yakalanarak Gaziantep'e getirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.