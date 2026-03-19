Gaziantep'te Bayram için 6 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
Gaziantep'te Bayram için 6 Bin Güvenlik Görevlisi

19.03.2026 13:43
Gaziantep'te Ramazan Bayramı için 6 bin 103 polis ve jandarma görev yapacak, huzur çağrısı yapıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte 6 bin 103 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Çeber, 1. Organize Trafik Uygulama Noktası'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade etti.

Vatandaşların bayramı huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için her türlü tedbirlerin alındığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Sağlık teşkilatımız görevleri başında. İl genelinde yaklaşık 12 bin sağlık görevlimiz bayram boyunca görevleri başında olacaklar. Emniyet teşkilatımızdan yaklaşık 4 bin 600 polis memurumuz yeteri sayıda araçla bayram süresince görevinde olacak. Jandarmamız 1 bin 600 civarında personeliyle bayram süresince görevde olacak. Onun yanında AFAD teşkilatımız, Kızılayımız, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere zabıtamız, itfaiyemiz, GASKİmiz hepsi yeteri kadar personel ve araçla görevlerini icra edecekler. Biz tüm tedbirleri aldık ama bizim aldığımız tedbirler kadar vatandaşın kendi tedbirleri de bayramlarda önemli."

Çeber, trafik kurallarına uymanın can güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, "Ben tüm vatandaşlarımdan bayramın bir sevinç, mutluluk, paylaşma ve güzellik olduğunu, bunu kutlayabilmek için sevdiklerimize ulaşma amacıyla yola çıktığımızı hatırlatıyorum ve bu sevinç dalgasını hüzne çevirmemek gerektiğini bir kez daha söylüyorum."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bayram için 6 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te Bayram için 6 Bin Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
