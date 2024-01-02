Gaziantep\'te Bisiklet Yolu Kullanımı Artırılıyor

Gaziantep'te 77 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu ve kullanımını artırmak için "Gaziantep Bisiklet Stratejisi Teknik Çalışması Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ??????? Dünya Bankası yetkililerinin katıldığı çalıştayda, yüzde 1 olan bisiklet yollarının kullanım oranının yüzde 5'e çıkarılması görüşüldü.

Çalıştayda, kentteki bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla şerit ve bisiklet park etme iyileştirmeleri ile turistler için bisiklet binme alanı konuları ele alındı.

Şahin, hareketli yaşamı artırmak için bisiklet kullanımına önem verdiklerini belirtti.

Bisiklet kullanmanın sağlık açısından da faydaları olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bisiklet yollarının kullanımını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorum, öğrencilerimiz aile büyüklerini ve öğretmenlerini örnek alıyor. Bu nedenle biz çeşitli meslek kollarına da bisiklet dağıtıyoruz. Büyüklerimize bisiklet kullanmalarını rica ediyorum. Çünkü toplumdaki kanaat önderlerimiz bu konuda ne kadar yapıcı olursa gençlerimiz ve çocuklarımız da bisikleti o kadar tercih eder."

Açıklamada, kentteki bisiklet kullanım oranın artırılmasını sağlamak hedefiyle 2022'den bu yana birçok kurum ve kişiye 120 bin bisiklet dağıtıldığı belirtildi.