Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğru seyreden Nihat Evrensel (37) idaresindeki 34 DFR 074 plaka sayılı çekici ve 47 ADG 519 plaka sayılı römorklu tır, merkez Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.
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