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Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü

Gaziantep'te market işletmecisi Sezai Altın, taşınması konusunda baskı yaptığı eniştesi Süleyman C. tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

22.01.2024 - 05:25,
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Gaziantep'te market işletmecisi Sezai Altın (48), taşınması için baskı yapan işyeri sahibi aynı zamanda eniştesi olan Süleyman C. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürüldü.

TAŞINMAYI REDDEDEN KAYINBİRADERİNİ VURDU

Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi Semt Parkı'nda meydana geldi. Süleyman C., iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'a taşınması konusunda baskı yaptı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine taraflar konuşmak üzere semt parkında buluştu. Burada başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C., üzerinde bulunan tabancayla kayınbiraderi Sezai Altın'a ateş etti.

Enişte, kiracısı kayınbiraderini tabancayla öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sezai Altın'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Enişte, kiracısı kayınbiraderini tabancayla öldürdü
Enişte, kiracısı kayınbiraderini tabancayla öldürdü
Gaziantep\'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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