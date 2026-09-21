Gaziantep'te eşinin tüfekle vurduğu 3 çocuk annesi Kilis'te toprağa verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te eşinin tüfekle vurduğu 3 çocuk annesi Kilis'te toprağa verildi

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Gaziantep\'te eşinin tüfekle vurduğu 3 çocuk annesi Kilis\'te toprağa verildi
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Gaziantep'te eşinin tüfekli saldırısında yaşamını yitiren 3 çocuk annesi, Kilis Mezarlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Saldırıda saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, eşi gözaltına alınıp tutuklandı ve yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

GAZİANTEP'te eşi Harun Keklikçi (32) tarafından tüfekle vurulan 3 çocuk annesi Merve Keklikçi (27), Kilis'te toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Keklikçi ile eşi Merve Keklikçi arasında tartışma çıktı. Bu sırada tüfeği alan Harun Keklikçi eşini vurdu, ardından da sokağa çıkıp rastgele ateş açarak kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sokaktaki Hatice Ö. (53), Zübeyir Yahya Y. (9), Yunus Emre K. (12) ve Bekir Kaan O. (12) da yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, 3 çocuk annesi Merve Keklikçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yakalanıp gözaltına alınan Harun Keklikçi tutuklanırken, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Merve Keklikçi'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kilis'e götürüldü. Kilis Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Merve Keklikçi'nin cenazesi, toprağa verildi.

Öte yandan yaralıların, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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