Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep\'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü. Z.E'nin Adana'da saklandığı tespit edildi ve jandarma tarafından gözaltına alındı.

01.05.2024 16:59
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Gaziantep'te hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E'nin Adana'nın Seyhan ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Yakalanan Z.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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