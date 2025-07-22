Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Kuruluyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Kuruluyor

Gaziantep\'te Gastronomi Lisesi Kuruluyor
22.07.2025 12:10
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Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep, lezzetlerini geleceğe taşımak için yeni bir lise açıyor.

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri, kurulacak Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile geleceğe aktarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneğinin işbirliğinde kentin lezzetlerini geleceğe aktarmak için yapılacak lise için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

Lisede, 16 derslik, restoran, kafe, atölye ve sera ile Gaziantep'in kültürünü anlatan müze de yer alacak.

Kurulacak lisede yetiştirilecek genç şeflerin, kentin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini geleceğe aktararak lezzetleri dünyaya tanıtması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, imzalanan protokolle şehrin birçok önemli özelliklerini de eğitimle buluşturduklarını belirtti.

Protokolle Gaziantep'in bir kez daha eğitim şehri olduğunu kanıtladığını dile getiren Çeber, şöyle devam etti:

"Aslında gastronomi eğitimine çok önem veriyoruz. Onun içerisinde dünya mutfağı olacak, Türkiye mutfağı olacak, yerel mutfak olacak. Birbirinden güzel laboratuvarlar, birbirinden güzel atölyeler olacak. Okulumuz bittiğinde artık bizim 'Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu' haklı sloganımızın somutlaşmış okulunu orada görmüş olacağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim şehri yolunda ilerlemek için çalışmalara devam edeceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu lisenin içeriğine baktığınız zaman atölyelerin olduğu, teorinin pratikle bir araya geldiği, işin daha topraktan başlayarak dönüştürüldüğü ve çocuklarımızın çok iyi yetiştirildiği bir içerik var. İçeriğinde de bunun oluşturulduğu, yeni bir merkeze ihtiyacımız olduğu çok güzel gözüküyor. Eğitim Şehri Gaziantep'e birlikte ilerliyoruz ve her birinize de tek tek şahsım, şehrim, ülkem adına çok teşekkür ediyorum."

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ ise protokolün geleneksel değerleri geleceğe taşımakta bir köprü olacağına inandıklarını vurguladı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Kuruluyor - Son Dakika

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