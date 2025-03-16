Gaziantep'te Glutensiz Bir Başka Kafe, Ramazan'da Özel Kahke ve Pide ile İlgi Görüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Glutensiz Bir Başka Kafe, Ramazan'da Özel Kahke ve Pide ile İlgi Görüyor

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Gaziantep'te, çölyak ve gluten hastalarına hizmet veren Glutensiz Bir Başka Kafe, ramazan ayında ürettiği özel kahke ve pidelerle büyük ilgi çekiyor. Sosyal projeleriyle dezavantajlı bireylerin istihdamına katkı sağlayan kafe, makul fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı hedefliyor.

16.03.2025 12:12  Güncelleme: 12:21
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Glutensiz Bir Başka Kafe'de üretilen özel kahke ve pide ile büyük ilgi görüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te çölyak ve gluten hastalarına hizmet veren, Down Sendromlu gençlerin istihdam edildiği Glutensiz Bir Başka Kafe, ramazanda ürettiği özel kahke ve pide ile büyük ilgi görüyor.

Yürüttüğü sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağlayan ve Türkiye' de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk "Korumalı İşyeri" olma özelliğine sahip Glutensiz Bir Başka Kafe, ramazan ayında ürettiği özel kahke ve pidelerle yoğun ilgi görüyor. Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için hazırlanan bu geleneksel lezzetler, iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.

"Kafemizde 300'e yakın ürünümüz var"

Kafede 300'e yakın çeşitli ürün çıkardıklarını belirten Kafe sorumlusu Seda Bozkurt, bayrama özel ürünler de çıkardıklarını söyleyerek, "2016 yılından beri glutensiz bir başka kafe olarak hizmet sunuyoruz. Şu anda ramazan dolayısıyla ramazan pidemiz, ramazan kahkemiz, Antep yöresel ramazan kahkemiz mevcut. Ayrıca tatlı olarak güllacımızı yine glutensiz olarak, ayrıca kalburabastı ve şekerpareyi tesislerimizde ramazana özel çıkarıyoruz. 300'e yakın ürünümüz var ama bunun dışında dediğim gibi bayrama özel ürünlerimiz de olmak kaydıyla yine mahrum etmiyoruz vatandaşımızı. Bu tarz ürünlere ulaşabilirlik gerçekten çok zor. Biliyoruz onların, maddi konularda da hepsinin gerçekten zorlandığını. Burada elimizden geldiği kadar herkese hizmet vermek için bütün arkadaşlarımızla emek harcıyor ve çalışıyoruz" dedi.

"Ramazan pidemiz muazzam karşılandı"

Ramazana özel üretilen glutensiz pidenin halk tarafından çok güzel karşılandığını aktaran Bozkurt, "Gluten rahatsızlığı olan insanlarla ve glutenin dışında çölyak hastalarımız, gluten hastaları, farklı intoleransları olan bütün bireyler Gaziantep bünyesinde Fatma Hanım'a ve bizlere tabii ki her zaman teşekkürlerini iletiyorlar. Şimdi sadece bunların yoğunlaşmasını, bu farkındalığın her yerde daha önde, planda olmasını istiyorlar. Projelerin devamını bekliyorlar. Çünkü ulaşabilirlik gerçekten onlar için önemli. Ramazan'da pidemiz gerçekten muazzam karşılandı diyebilirim. Çünkü Ramazan pidesi bir fırının önünden geçerken nasılsa bizde de aynı şekilde, aynı görsele sahip. Ayrıca fırınların önünde Gaziantep'te zaten Gaziantep'e has bir Ramazan kahkesi dediğimiz yani Ramazan simidi meşhurdur. Bizim ustalarımız bütün emekleriyle yine harcayarak Ramazan kahkesini de onlara ulaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Belediye olarak kar güdmüyoruz makul fiyattan veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak fiyatları makul vererek ulaşılabilirliği kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Bozkurt, "Fiyatlarımız da makul. Çünkü Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olduğumuz için kar gütmeden insanlarımıza, vatandaşlarımıza bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Şuan da ise bir ramazan pidemiz 40 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.

Dışarıda glutensiz ürünlerin pahalı olduğunu belirtenFaruk Doğan, Glutensiz Bir Bakşa Kafe'yi tercih ettiğini söyleyerek bu imkanları sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Glutensiz Bir Başka Kafe, Ramazan'da Özel Kahke ve Pide ile İlgi Görüyor - Son Dakika

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