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Gaziantep'te yük asansöründen düşen usta ilk iş gününde can verdi - Son Dakika
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Gaziantep'te yük asansöründen düşen usta ilk iş gününde can verdi

Gaziantep'te bir inşaat firmasında işe başlayan parke ustası Muhammet Emin Arı, ilk iş gününde çalıştığı inşaatın 7'nci katında yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin ardından Arı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

23.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 17:08
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Gaziantep'te parke ustası Muhammet Emin Arı (20), ilk iş gününde inşaatın 7'nci katında çalışırken yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti. Polis, feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

YÜK ASANSÖRÜNDEN DÜŞEREK CAN VERDİ

15 Temmuz Mahallesi'nde öğle saatlerindeyaşanan olayda parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasındaki ilk iş gününde 9 katlı bir binada çalışırken bindiği yük asansöründen 7'nci katta düştü. Diğer işçilerin durumu ihbar etmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

20 yaşındaki Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

Gaziantep'te parke ustası ilk iş gününde asansörden düşerek can verdi
Gaziantep'te parke ustası ilk iş gününde asansörden düşerek can verdi
Gaziantep\'te yük asansöründen düşen usta ilk iş gününde can verdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Selim Kayisi: Çalışanlara iş güvenliği eğitiminden önce çalışacağı şirketten bilen biri en az 2 saat olmak üzere işe giriş eğitimi verir. Bu eğitimde çalışanların başına gelebilecek tehlikeler anlatılır. Daha sonra iş güvenliği eğitimi ile beraber durum pekiştirilir. Bu arkadaş ilk iş gününde kaza geçirmiş ise muhtemelen işe giriş eğitimi almamıştır. Dolayısıyla tehlikelerden haberi olmayabilir. Ailesinin başı sağ olsun Yanıtla 0 22
  • Eski Tüfek.: Çalışıcak işi buldun da eğitimi arıyorsun... 11 6
  • Gökhan Koyuncu: nedense bu kazalarda, kurbanlar hep ilk iş gününde kaza geçiriyorlar. bence işçinin sigortasına bakılmalı. sigortası varsa ilk iş günüdür, yoksa bir şüphe var. bazıları sigortasız işçisi kaza geçirince, ilk iş günü yalanını atıyorlar ortaya. Yanıtla 0 2

15 Temmuz, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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