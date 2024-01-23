Gaziantep\'te yük asansöründen düşen usta ilk iş gününde can verdi

Selim Kayisi:

Çalışanlara iş güvenliği eğitiminden önce çalışacağı şirketten bilen biri en az 2 saat olmak üzere işe giriş eğitimi verir. Bu eğitimde çalışanların başına gelebilecek tehlikeler anlatılır. Daha sonra iş güvenliği eğitimi ile beraber durum pekiştirilir. Bu arkadaş ilk iş gününde kaza geçirmiş ise muhtemelen işe giriş eğitimi almamıştır. Dolayısıyla tehlikelerden haberi olmayabilir. Ailesinin başı sağ olsun