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Gaziantep'te intihar eden zanlının yaraladığı kadın da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te intihar eden zanlının yaraladığı kadın da hayatını kaybetti

Gaziantep\'te intihar eden zanlının yaraladığı kadın da hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdükten sonra intihar eden zanlının yaraladığı baldızı da kurtarılamadı. Olayda yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

01.02.2024 13:51
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdükten sonra intihar eden zanlının yaraladığı baldızı da kurtarılamadı.

Belkıs Mahallesi'nde 29 Ocak Pazartesi günü tır şoförü Halil Çağlar'ın (47), tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürüp kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladıktan sonra intihar etmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olayda yaralanan Adile Oymak, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Adile Oymak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayda yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Halil Çağlar'ın kızı Nimet'in de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

29 Ocakta eşi Yüksel Çağlar'ın bir süredir yaşadığı Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'taki babaevine gelen Halil Çağlar, çıkan tartışmada eşi ile iki kayınbiraderini öldürmüş, baldızı ile kızını yaralanmıştı. Otomobille kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA

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