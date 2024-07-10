Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Gaziantep'te Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Ali ve Mustafa Kahraman'a saldırdı. Saldırı sonucunda Ali Kahraman hayatını kaybederken, Mustafa Kahraman ise yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10.07.2024 14:49  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen olayda Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları kayınbiraderlerinden Ali Kahraman'ı öldürüp Mustafa Kahraman'ı yaraladıktan sonra intihara kalkışmıştı. Meselenin, Yılmaz'ın dükkanları geri istemesi üzerine çıktığı öğrenilirken dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

ÖNCE CİNAYET İŞLEDİ SONRA TETİĞİ KENDİSİ İÇİN ÇEKTİ

Olay, dün öğleden sonra 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Karaman kardeşlerin tatlı dükkanına gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yılmaz, tabancasını çekip, kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Yılmaz, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini duyan çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 kardeş ile enişteleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kahraman, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

KATİL ZANLISI VE VURDUĞU KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Kahraman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Mustafa Yılmaz ve Mustafa Kahraman'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

YARALI HALDE DIŞARI ÇIKIP YERE YIĞILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde 2 kardeşe peş peşe ateş ettiği, yaralılardan birinin dışarı çıkıp bir süre sonra yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Mustafa Kahraman, Mustafa Yılmaz, Ali Kahraman, Gaziantep, Olay, Güvenlik, Cinayet, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hulusi null: Allah rahmet eylesin korkunç bir durum. 0 0 Yanıtla

14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement