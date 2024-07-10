Gaziantep'te meydana gelen olayda Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları kayınbiraderlerinden Ali Kahraman'ı öldürüp Mustafa Kahraman'ı yaraladıktan sonra intihara kalkışmıştı. Meselenin, Yılmaz'ın dükkanları geri istemesi üzerine çıktığı öğrenilirken dehşet anları anbean kameraya yansıdı.
Olay, dün öğleden sonra 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, husumetli olduğu eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Karaman kardeşlerin tatlı dükkanına gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yılmaz, tabancasını çekip, kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Yılmaz, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.
Silah sesini duyan çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 kardeş ile enişteleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kahraman, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kahraman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Mustafa Yılmaz ve Mustafa Kahraman'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde 2 kardeşe peş peşe ateş ettiği, yaralılardan birinin dışarı çıkıp bir süre sonra yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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