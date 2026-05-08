Gaziantep\'te Kan Bağışı Rekoru

GAZİANTEP'te Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası 14 bin üniteyi geçti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni bir rekora doğru gidiyoruz. İki günde toplanan kan bağışımız 14 bin 60 üniteyi buldu. Bugünkü bağış ile bu sayının 20 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Gaziantep Valiliği, Türk Kızılay'ı ve Şahinbey Belediyesi tarafından 'Vatan İçin Can, Millet İçin Kan' sloganı ile kan bağışı kampanyasının bu yıl 17'ncisi düzenlendi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

'YENİ BİR REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUZ'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdikleri kan bağışı kampanyasında bu yıl yeni bir rekora imza atmak istediklerini belirtti. Kan bağışının ilk 2 gününde 14 bin 60 ünite kan bağışı alındığını ve son gün ile birlikte kan bağışı sayısının 20 binin üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl da 17'ncisini düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası 3 gündür Demokrasi Meydanı'nda devam ediyor. Bugün son günümüz. Şölen havasında festival havasında yoğun bir katılım var kan bağışı kampanyamıza. Vatandaşlarımız koşarak kan vermeye geliyorlar. İki günde toplanan kan bağışımız 14 bin 60 üniteyi buldu. Bugünkü bağış ile bu sayının 20 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Kan bağışında bulunmak hem kan veren açısından çok faydalı hem de tanımadığımız üç kişinin şifa bulmasına vesile oluyoruz. Bir sloganımız da 'kan ver sağlıklı kal'. Kan veren vatandaşlarımıza biz de Şahinbey Belediyesi olarak teşekkür etmek adına bir spor ayakkabısı vererek spor yapın sağlıklı kalmaya devam edin diyoruz" diye konuştu.

'KAN SÜREKLİ İHTİYAÇTIR'

Kendisinin de bir sağlıkçı olduğunu ve daha sağlıklı kalıp başkalarına da şifa olmak için kan verdiğini belirten Selçuk Uysal, "Her yıl bu kampanya yapılıyor ve çok memnunuz. Hem destek amaçlı bunu yapıyoruz hem de kendi sağlığımız için. İnsanların kan vermesi gerekiyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Burada verdiğimiz bir kan ile hiç tanımadığımız üç kişiye şifa oluyoruz" dedi.

Bağışçılardan Hüseyin Kurt ise "'Her yıl düzenli olarak bu kampanyaya katılıp kan veririz. Burada sağlık çalışanları da kan veren vatandaşlara çok iyi bakıyor. Sağlık çalışanı sigara içtiğimi öğrenince zararını anlattı ben de bu vesileyle sigara içmeyi bırakıyorum bugün. Kan ihtiyaçtır. Olası felaketlerde kan bankamızda kan olursa kimse zorluk çekmez. Kan olmazsa canlar kaybolur" diye konuştu.