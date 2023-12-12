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Gaziantep'te Kayacık Barajı'nda Balık Ölümleri - Son Dakika
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Gaziantep'te Kayacık Barajı'nda Balık Ölümleri

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Kayacık Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrası numune alındı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek inceleme başlatılmasını sağladı. Balık ölümlerinin artması ve kötü koku mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

Gaziantep\'te Kayacık Barajı\'nda Balık Ölümleri
12.12.2023 - 17:15,  Güncelleme: 17:18
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

Barajın Tüzel Mahallesi'ndeki kıyısında ve dere yatağında ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alandan numune aldı.

Mahalle sakinlerinden Cumali Köroğlulları, AA muhabirine, bir ay önce balık ölümlerini fark ettiklerini söyledi.

Zaman ilerledikçe balık ölümlerinin fazlalaştığını anlatan Köroğulları, "Balık ölümleri gittikçe çoğalıyor. Buradaki koku ise bizi çok rahatsız ediyor. Bu durum böyle sürerse daha kötü olacak. Suyun yüzeyi balıklarla dolu ve kaplı. Bu durumdan şaşkınız. Balıkların ölümü bizi korkutuyor. Çünkü evcil hayvanlarımız yerse ölebilir." dedi.

Yunus Emre Yaşar ise ilk defa bu kadar fazla balığın ölümünü gördüklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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