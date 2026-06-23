Gaziantep\'te Kiraz Hasadı Sorunlarla Başladı

GAZİANTEP'te üretilen 'Ziraat 0900 Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlandı. Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, "İklim değişikliğinden dolayı geçen yıl kirazlar kuraklığa dayanamadı. Birçok bahçelerimiz kurudu. Bu sene de etkili olan fırtına ağaçlarımıza çok zarar verdi. İhracatçı firmalar gelmediği sürece kiraz yine para etmeyecektir" dedi.

Kentte yaklaşık 10 bin hektar alanda dikili olan kiraz ağaçlarının hasadına başlandı. Geçen yıl kuraklığın vurduğu kiraz bahçelerinde, bu yıl etkili olan don ve fırtına rekolteyi yüzde 70 oranında düşürdü. Ürün düşüklüğü gerekçesiyle ihracatçı firmaların da kente gelmeyişi ile kirazın fiyatı 75-80 lirayı bulurken, tüketiciye de 150 liradan ulaşıyor. Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, "Bu yıl hasat çok az olduğu için ihracatçı firmalar da gelmedi. İç piyasada satışı yapılan kirazın kilogram fiyatı tarlada 75-80, marketlerde ise 150 lira. Tüketici pahalı yiyor, üretici para kazanamıyor" dedi.

'İŞÇİ MALİYETİNİ DAHİ KURTARMIYOR'

Cuma Yiğit, "Bu yıl geçen yılki rekoltemizin 3'te biri kadar ancak rekoltemiz çıkacak. İklim değişikliği ve don olaylarına kiraz ağaçları dayanamadı. Çiftçilerimiz bu yıl kiraz üretiminde masraflarını dahi kurtaramadı. Geçen yıl kirazımız hiç yoktu. Bu bölgeyi komple soğuk vurdu, don vurdu. Bu sene de kiraz çok az. Birçok ağaç da kurudu. Şu anda kiraz 75-80 liraya çiftçinin elinden çıkıyor. Çiftçinin topladığı işçi maliyetini dahi kurtarmıyor. Kirazı da her sene ihracatçı firmalar gelirdi, bu sene onlar da gelmedi. Kirazı olan çiftçilerimiz sabahtan hale getiriyorlar, düşük ücretlerle vermek zorunda kalıyorlar. Marketlerde 150 liradan satılıyor. Bu kadar fiyat farkının olması da doğru değil. Keşke 70'e alınca tüketici de 100 liraya yiyebilse. Aradaki fark bir türlü önlenemiyor. İklim değişikliğinden dolayı geçen yıl kirazlar kuraklığa dayanamadı. Birçok bahçelerimiz kurudu. Bu sene de etkili olan fırtına ağaçlarımıza çok zarar verdi. İhracatçı firmalar gelmediği sürece kiraz yine para etmeyecektir" diye konuştu.

'BU ORTADAKİ PARAYI KİM KAZANIYOR'

Çiftçi Ali Erat ise çiftçilerin kazanabilmesi için kirazın kilogram fiyatının en az 100 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Kirazlarımız bu sene soğuktan dolayı hasada geç kaldı. Para etmedi kirazlarımız. Normal hasat zamanı haziranın ilk haftası olurdu. Bu sene 15 gün kadar gecikti. Piyasa çok durgun. Bu bölgenin kirazlarının aroması çok yüksek. Pazara bakıyoruz 150 lira. Bu ortadaki parayı kim kazanıyor? Bize de yazık bu konuda. Bu kadar emek veriyoruz ailecek. Akşama kadar topladığımı satıyorum, benim masraflarımı bile çıkartmıyor. Bu sene etkili olan fırtına ve rüzgar da ağaçlarımıza çok zarar verdi. Kirazlarımızı döktü. Kirazlarda leke de oluştu. Fiyat konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz. Ailemizin geçimi bunun üzerine. Masrafları dahi karşılayamıyoruz. Böyle giderse çiftçi ağaçlarını kesecek" dedi.

'KİRAZ TOPLAMAK ZOR İŞTİR'

Çiftçi Nermin Erat ise kiraz üretiminin zorluklarından bahsederek, "Her sene sabah hasat için 07.00 gibi tarlaya geliriz. Akşama kadar çoluk çocuk geliriz toplarız. Kiraz toplamak zor bir iştir. Sapı ile toplamak gerekiyor. Sapı ile koparılmayan kiraz bozulur. Bu sene verim çok az. İklim değişikliği oldu. Eski kirazlar yok. Haftalarca kiraz toplardık. Bu sene 2 günde bitirdik" diye konuştu.