Gaziantep'te Köpeğe Çarpıp Kaçan Sürücüye Cezai İşlem

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Gaziantep Valiliği, Araban ilçesinde aracıyla köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir sürücünün aracıyla köpeğe çarpıp kaçması üzerine çalışma yürüttü.

Sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyen ekipler, sürücünün H.P. olduğunu tespit etti.

Yakalanan sürücüye para cezası kesildi.