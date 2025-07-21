Gaziantep'te LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilere Ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan 23 öğrenciyi buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin LGS sınavında başarı elde eden öğrencileri buluşturarak, tam altın hediye etti ve Özbekistan'ın Buhara ile Semerkant şehrine geziye göndereceğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Şahin, şehri "Eğitim Şehri Gaziantep" hedefine ulaştıran ve emek veren tüm kurumlara ve kişilere teşekkür etti.

Şahin, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirterek, "Başarı da başarısızlık da tesadüf değil. Kaybedenler vazgeçenlerdir. Vazgeçmediniz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle isminizi yazdırdınız. Bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Bu coğrafyanın çocukları çift kanatlı uçmak zorunda." ifadesine yer verdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep'in iki yıl içerisindeki eğitim başarısının çok fazla arttığını belirtti.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, oda başkanları, tam puan alan öğrencilerin velileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.