Gaziantep'te Otomobil Bayisine Saldırıya İlişkin Tutuklanan Şüpheliler Tahliye Edildi

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GAZİANTEP'te 4 ay önce bir otomobil bayisine Kalaşnikof tüfek ile düzenlenen saldırıya ilişkin tutuklanan ve 4 ayrı suçtan 23'er yıla kadar hapis cezası istenen Ömer P. ile Mustafa G., ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 11 Şubat'ta Sanayi Mahallesi'ndeki bir otomobil bayisinde meydana geldi. 27 AOZ 326 plakalı motosiklet ile gelen maskeli 2 kişi, Kalaşnikof tüfek ile iş yerini tarayarak kaçtı. Tüfekten çıkan mermiler, iş yerinin camlarına ve önündeki otomobillere isabet etti. İhbarla polis ekiplerin incelemesinde, 46 boş kovan bulundu, iş yeri ile 5 otomobilin de zarar gördüğü belirlendi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin indiği ve Kalaşnikof tüfek ile iş yerine taradığı görüldü. Mermisi biten saldırganın şarjör değiştirerek, tekrar ateş açmayı sürdürdüğü ve ardından motosiklet ile uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Ömer P. ile Mustafa G.'yi operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak 2 kişi hakkında Gaziantep 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar hakkında ayrı ayrı 'yağma' suçundan 6 yıldan 10 yıla, 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. 23 yıla kadar hapis cezası istenen 2 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suç vasfının sanıklar lehine değişme ihtimali olmaması, sanıkların tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurarak Ömer P. ile Mustafa G.'nin tahliyelerine karar verdi.

'HUKUKİ MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

İş yeri sahibinin avukatı Abdurrezak Alpşahin, tahliye kararına tepki göstererek, 5 aracın saldırı sonrası kullanılamaz duruma geldiğini ve müvekkilinin 10 milyon TL zarara uğradığını dile getirdi. Olayın faillerinin yağma, mala zarar verme, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından yargılandığı, 4 ay sonra da serbest bırakıldığını kaydeden Alpşahin, "Maalesef son dönemlerde suçluluk oranları artmaktadır. Bunun sebebi de cezaların caydırıcı olmaması. Toplumda oturmuş bir cezasızlık halinin mevcudiyetidir. Bu vahim olayda da müvekkillerimin can ve mal güvenliği sekteye uğramıştır. Yine bu olay nedeniyle müvekkilimin ticari itibarı zedelenmiştir. Bununla ilgili yapılan yargılama neticesinde Gaziantep 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye kararı verilmiştir. Bu karar, müvekkilimin ve toplumun adalet duygusunu zedeleyecek duruma gelmiştir. Dün itibarıyla olayın sıcağı sıcağına iddia makamına itirazlarımızı sunduk. Bu hatalı karardan bir an önce dönülmesini talep ettik. Hukuki mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.