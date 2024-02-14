Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep\'te otomobil çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Emrah Fak'a çarpan otomobil, çocuğun yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Ancak yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

14.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:39
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Emrah Fak'a, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Yakınlarının Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdüğü çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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