Gaziantep'te Pençe Kilit Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu

GAZİANTEP - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için Gaziantep'te mevlit okutuldu.

Gaziantep'te, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu. Gaziantep Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Şehitkamil ilçesindeki Hacı Perihan Kıymık Cami'de gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, daha sonra Gaziantep İl Müftülüğü tarafından şehitler için dualar edildi.

Yoğun katılımın olduğu programda camiye sığmayan vatandaşlar serilen hasırlar üzerinde dışarıda Cuma namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

"Acımız kadar öfkemiz de büyüktür"

Düzenlenen mevlit programının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Gülay Bozan, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında olduklarını söyleyerek şehit ve gazilerden dökülen her kanın hesabının sorulması gerektiğini ifade etti. "Toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir" diyen Bozan, "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz, 6 can, 6 vatan evladı kahraman mehmetçik şehadet şerbetini içti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman mehmetçiğimizin daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Türk Tarihinde, bembeyaz bir şekilde yerini alan Sarıkamış Destanı'ndan yüz yıl sonra aynı azim ve inançla şehadete yürüyen 12 kahraman mehmetçiğimizin şehadeti ile yürekler buz kesmiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da ve Kocatepe'de olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için içte ve dıştaki düşmanlara karşı şehit ve gaziler vererek vatan şuurunun ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Rabbimiz tarafından bizlere emanet edilen her can kıymetlidir. Kutsal değerler uğruna feda edilen her can bizler için önemlidir. Maalesef toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir. Sizlerden talebimiz bir şehit haberi duyduğunuzda, gördüğünüzde sadece 5 saniyenizi ayırarak, 'ben şehit olabilirdim, o şehit benim evladım, o şehit benim eşim, o şehit benim babamda olabilirdi' diyerek yüreklere düşen o alevi hissetmeniz. Şehit sayılarına bakılmaksızın toplumsal olgunluğa ulaşmış milletler ilelebet bağımsız yaşayabilir. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığı'mızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır" diye konuştu.