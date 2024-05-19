Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı olduğu belirtilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de faaliyet gösterdiği iddia edilen H.E.H'nin bulunduğu araç Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durduruldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

19.05.2024 10:01
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 2015'te Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu H.E.H'nin içerisinde bulunduğu araç Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durduruldu.

Gözaltına alınan H.E.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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