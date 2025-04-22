Gaziantep'te protokolünden 23 Nisan mesajı

Gaziantep'teki protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, mesajında, 23 Nisan tarihinin Cumhuriyet yolunda önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu aktararak, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin barışa ve geleceğe verdiği önemin göstergesi olduğunu aktardı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yılını ve 23 Nisan'ı kutladı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise 23 Nisan tarihi "çocuklara verilen değer" ve geleceğe millet olarak nasıl bakıldığının nişanesi olduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da 23 Nisan'ın aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olduğunu aktardı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak 23 Nisan'ı armağan ettiğini hatırlattı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, gençlere ve çocuklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmanın en temek görevleri olduğunu belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise çocuklardan ve gençlerden umutlu olduğunu kaydetti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin önemine işaret etti.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara hediye etmesinin geleceğe duyulan güvenin en güzel örneği olduğunu aktardı.