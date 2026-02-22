Gaziantep'te Ramazan Sokağı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Gaziantep'te Ramazan Sokağı'na Yoğun İlgi

Gaziantep'te Ramazan Sokağı'na Yoğun İlgi
22.02.2026 22:41
Gaziantep'te kurulan Ramazan Sokağı, geleneksel etkinliklerle vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan "Ramazan Sokağı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Festivaller Parkı'nda oluşturulan Ramazan Sokağı'nda, gençlik ve aile söyleşileri, çocuk etkinlikleri, tasavvuf müziği konserleri, tiyatro gösterisi, akıl ve zeka oyunları, Hacivat Karagöz gösterileri gibi etkinlikler yer alıyor.

Ramazan Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, güzel bir ortamda vatandaşlarla buluştuklarını ifade ederek, "Aileler çocuklarıyla buraya geliyor, ramazanın bereketini mutluluğunu hissediyor. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Gelenekten geleceğe bize emanet olan medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz." dedi.

Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da parkta geleneksel oyunların yer aldığını belirterek, "İftardan hemen sonra vatandaşların buraya akın ettiğini görüyoruz. Günlük 9 bin civarında ziyaretçi oluyor. Ramazanın 10'uncu gününden itibaren 20 binleri geçeceğini düşünüyoruz. Burada hem esnaf hem de vatandaş çok mutlu. Ramazan ruhunu yaşattığımız bir ortam oldu." diye konuştu.

Özda, eskiden mahallelerdeki özlenen ramazan etkinliklerini bugün yaşatabilmek için gayret ettiklerini ekledi.

Esnaf Mehmet Bünyamin Eroğlu da satışlardan memnun olduklarını ve vatandaşların ramazan coşkusunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA

