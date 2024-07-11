Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep\'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzet Balaman, M.F.G. ile karşılaştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.F.G., İzzet Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, Kerem A. ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.F.G.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

11.07.2024 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzet Balaman husumetli oldukları M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.F.G. üzerinde bulunan tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede İzzet Balaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kerem A.' ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan İzzet Balaman'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.F.G.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Kavga, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:58 “Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi“ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama "Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 22:22:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement