Gaziantep'te İsrail'in İdam Kararına Sert Tepki
Gaziantep'te İsrail'in İdam Kararına Sert Tepki

10.04.2026 21:35
Gaziantep'te, sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinli esirler için idam yasasını protesto etti. 'Filistin'deki İdam Kararına Karşı Susmuyoruz' temasıyla yapılan basın açıklamasında, Siyonist rejim sert bir şekilde kınandı.

Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasını kınadı. Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında, İsrail Meclisi'nin aldığı idam kararlarına sert tepki gösterildi. Ulu Camii önünde toplanan kalabalık, 'Filistin'deki İdam Kararına Karşı Susmuyoruz' temasıyla İsrail'i protesto ederken tekbir getirdi ve sloganlar attı. Kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları da açıklamaya katıldı.

Filistin'e Destek Platformu İl Temsilcisi Mehmet Emin Arslan, basın açıklamasında, 'İnsanlık azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alınmıştır' diyerek Siyonist rejimi eleştirdi. Arslan, İsrail'in idamı yasallaştırmasını bir vahşet ve hukuk ihlali olarak nitelendirerek, 'Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur' ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinerek, küresel vicdanın sarsıldığını belirtti.

Arslan, platform olarak Siyonist rejimle mücadele kararlılığını vurgulayarak, Sumud Filosu'na tam destek ilan etti. Toplantıda, zalimlere karşı direniş çağrısı yapıldı ve insanlığın bu zulme kayıtsız kalmayacağı mesajı verildi.

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Gaziantep, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

