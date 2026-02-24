Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürünler Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürünler Satıldı

Gaziantep\'te Tarihi Geçmiş Ürünler Satıldı
24.02.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki iş yeri 3 gün kapatıldı, denetimler sürecek.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yerine 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik rutin denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde raflar tek tek incelenirken, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen standartları titizlikle denetlendi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı konusunda asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Hiç kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyiz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uyan, dürüst esnafımızın her zaman yanındayız ancak vatandaşımızın sağlığını riske atanlara karşı da gereken tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Tahmazoğlu, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürünler Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:45:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürünler Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.