Gaziantep'te "Vatan ve Kahramanlık" buluşmaları kapsamında öğrenciler ve gazileri buluşturdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, eğitim çağındaki çocukları kahraman gazilerle bir araya getirerek, yapılan fedakarlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe bu bilinçle yön vermeleri amacıyla başlattığı "Vatan ve Kahramanlık" temalı buluşmalar kapsamında, Gaziantep'teki üçüncü buluşma Şehit Uğur Kutku Ortaokulu'nda yapıldı.
Gazi Ahmet Uğur ve Nevzat Bozkurt ile Şehit Ömer Harun Demir'in annesi Nesrin Demir'in katıldığı buluşmada, gaziler yaşamış oldukları olaylar ile gazi oldukları dönemi, şehit yakınları da acılarını ve duygularını öğrencilerle paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Bakanlığın projeye önem verdiğini ve köy okulları dahil olmak üzere bütün okullarda gaziler ve şehit yakınlarının buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.
Kaya, " Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 'Vatan ve Kahramanlık' buluşmaları öğrenciler ve gazileri bir araya getirdi - Son Dakika
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, B.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda 1050 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin lira nakit para ve hassas terazi ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı.
Antalya'da parada sahtecilik suçundan 22 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, saklandığı ikamette sahte paralarla birlikte yakalandı. Şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Operasyonda şahsın evinde yapılan aramada 69 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Selim Han İ, tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepetin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 768 kişi sorgulandı ve 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 20 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında birlik ve beraberlik mesajları verdi ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
İstanbul'un simgelerinden Ayasofya'yı ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşan turiste Türk kullanıcılar tepki gösterdi.
22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Beşikçioğlu, metrodaki yurttaşlarla sohbet ederek Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?