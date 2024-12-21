Gaziantep'ten Dubai Çikolatası Üretimi - Son Dakika
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Gaziantep'ten Dubai Çikolatası Üretimi

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Gaziantep'teki lise öğrencileri, Dubai çikolatası üreterek hem eğitim alıyor hem de kazanç sağlıyor.

21.12.2024 11:48
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Dillere destan Dubai çikolatası lise öğrencilerinin ellerinde lezzet buluyor

Gaziantepli lise öğrencileri Dubai çikolatası üreterek siparişlere yetişmeye çalışıyor

Lisedeki çikolata atölyesinde seri Dubai çikolatası üretimine geçildi

GAZİANTEP - Türkiye'de her geçen gün Dubai çikolatasına talep artarken, gastronominin başkenti Gaziantep'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesindeki öğrenciler, aldıkları siparişleri yetiştirmek için seri üretime geçti.

Gastronominin başkenti Gaziantep'te meslek liselerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Gaziantep'te ara elaman sıkıntısını çözebilmek için meslek liselerine ağırlık veriliyor. Kentte meslek lisesi sayısı her geçen gün artarken, meslek öğrenmek isteyen gençlerin de tercihi bu okullar oluyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ali Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan çikolata atölyesine de gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Lise öğrencileri en tatlı mesai ile siparişlere yetişmeye çalışıyor

Lise bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesinde öğrenciler, "en tatlı mesai" dedikleri çikolata üretimi ile hayallerine koşuyor. Okulda kısıtlı imkanlarla elle üretilen çikolata, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destekleriyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor. Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alınıp gönderilen Dubai çikolatasının yapılış aşamalarını kısa bir sürede öğrenen öğrenciler, seri bir şekilde üretim yapıyor. Lisede bir öğretmen ve 4 öğrenciyle üretim yapılan atölyede, Dubai çikolatasının yanı sıra kalıp, tablet, özel sipariş, yaş pasta, hediyelik, nişan ve düğün gibi özel günler için de çikolata üretimi yapılıyor. Atölyede gün boyu Dubai çikolatası yapan öğrenciler, ürettikleri çikolataları sosyal medya üzerinden de satışa sunuyor. Bin bir emekle hazırlanan çikolatalar, kamu kurumlarının yanı sıra özel firmalara da satılıyor.

Meslek lisesi çikolata fabrikası gibi çalışıyor

Öğrenciler tarafından okulda üretilen beyazdan bittere, karamelliden fıstıklıya çeşit çeşit çikolatalar büyük ilgi görüyor. Çikolata fabrikası gibi çalışan okulun, üretim atölyesinden servis alanına kadar tüm bölümleri şık bir restorana benziyor. Çikolata üretimi yapan öğrenciler, okulda hem meslek öğreniyor, hem eğitim alıyor, hem üretim yapıyor ve hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

"Deprem sonrası çikolata üretim tesisini faaliyete geçirdik"

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan atölyede geleceğin çikolata ustalarını yetiştirdiklerini ifade etti. Öğrencilerin kendilerini yetiştirip bu sektörde aranan eleman olma yolunda okulda eğitimden geçtiğini belirten Yılmaz, "Okulumuzda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası çikolata üretim tesisini faaliyete geçirdik. Yaklaşık iki yıldan beri üretim yapmaktayız. Atölyemizde bir öğretmenimiz ve dört öğrencimiz üretim yapmaktadır" dedi.

Öğrenciler hem eğitim alıyor hem para kazanıyor

Öğrencilerin çikolata atölyesinde aldıkları eğitimle hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak kazanç elde ettiklerini dile getiren Yılmaz, atölyede günlük 1 ton üretim yapılabildiğini belirtti. Yılmaz, "Çikolata üretim tesisini açmamızdaki amacımız eğitimini verdiğimiz alanda üretim yapmak ve çikolata üretimi ile ilgili faaliyet gösteren işletmelere destek olmak. Çikolata üretimi yapan firmalara nitelikli eleman yetiştirmek. Biz de zaten bu anlamda çikolata üretim tesisini kurduk. Bu atölyede hem öğrencilerimize eğitim veriyoruz hem de öğrencilerimizin para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlamasını temin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dillere destan Dubai çikolatası lise öğrencilerinin ellerinde lezzet buluyor

Sipariş üzerine toptan ve perakende üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, öğrenciler tarafından üretilen ürünlerin çok kaliteli olduğunu ve üretilen ürünleri ise kamu kurumlarının yanı sıra özel firmalara da sattıklarını bildirdi. Birçok çikolata çeşidini yaptıklarını bildiren Yılmaz, son dönemlerde daha çok Dubai çikolatası üretimi yaptıklarını belirterek, "Çikolata sektörü geniş bir sektördür. Atölyede şu ana kadar fındıklı, fıstıklı, bitter, sütlü gibi çikolata üretimi yapıyorduk ve satıyorduk. Ancak biz de son zamanların popüler ürünü olan Dubai çikolatasını atölyemizde üretip pazarlamaktayız" diye konuştu.

Atölyede çalışan öğrenciler ise meslek öğrenmenin yanı sıra hem mesleğin inceliklerini öğrendiklerini hem de kazandıkları parayla aile ekonomisine katkı sunduklarını ifade ettiler.

Gaziantep\'ten Dubai Çikolatası Üretimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'ten Dubai Çikolatası Üretimi - Son Dakika

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