Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Elbise Satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Elbise Satıyor

Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Elbise Satıyor

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ve Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri, bağışçılardan topladıkları elbise ve eşyaları satışa sunarak depremzede öğrencilere yardım etmek için çaba gösteriyor. Elde edilen gelirle 350 öğrenciye Kurban Bayramı'nda ayakkabı ve elbise alınacak.

14.05.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, bağışçılardan aldıkları elbise ve eşyaları üniversite yerleşkesinde açtıkları stantta "pazarcı" gibi satarak elde ettikleri gelirle depremzede öğrencilere "bayramlık" almak için çaba gösteriyor.

TOG üyeleri ve öğrenciler, kentte başlattıkları "Bana Yeniden Projesi" kapsamında, depremzede öğrencilere Kurban Bayramı'nda yardımda bulunmak için çalışma başlattı.

Bağışçılardan toplanan elbise ve eşyaları, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki açtıkları stantta satışa sunan üye ve öğrenciler, depremzede çocuklar için tezgah başına geçti.

Ürünleri satmak için 2 gün mesai yapan üye ve öğrenciler, elde ettikleri gelirle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki 350 öğrenciye Kurban Bayramı'nda ayakkabı ve elbise alacak.

TOG Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Bulut, AA muhabirine, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin güzel şekilde ilerlediğini aktaran Bulut, şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki bir ilkokulun öğrencilerine bayramlık ayakkabı ve kıyafet almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 2 bin ürünü ulaşılabilir fiyatlarla Gaziantep Üniversitesi kampüsünde iki gün boyunca satışa sunduk. Elde ettiğimiz geliri deprem bölgesindeki bir ilkokulda çocuklara bayramlık almak için kullanacağız. Öğrencilerin ilgisi yüksek, kıyafetlerin yarısından fazlası ilk günden satıldı. Organizasyonun gelirlerinin nereye gideceğini duyunca alışveriş yapma konusunda öğrencileri daha gönüllü gördük. Sosyal sorumluluk bilincinde olmaları bizim için kıymetli."

GAÜN Kök Hücre Öğrenci Topluluğu Üyesi Yağmur Çörekçioğlu ise böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Deprem, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Elbise Satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:57:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Elbise Satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement