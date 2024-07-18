Gaziantep Valiliği, Boz Antep Fıstığı Fiyatlarını Etkilemeye Çalışanlar Hakkında Adli Süreç Başlattı - Son Dakika
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Gaziantep Valiliği, Boz Antep Fıstığı Fiyatlarını Etkilemeye Çalışanlar Hakkında Adli Süreç Başlattı

Gaziantep Valiliği, sosyal medya paylaşımlarıyla boz Antep fıstığı fiyatlarını etkileyerek çiftçileri stokçuluğa sevk etmeye çalışan kişiler hakkında adli süreç başlattığını duyurdu. Valilik, fıstık üreticilerinin manipülasyon girişimlerine itibar etmemelerini ve sürecin dikkatle takip edildiğini belirtti.

18.07.2024 16:49
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Gaziantep Valiliği, boz Antep fıstığı fiyatlarını etkilemeye çalışanlar hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni mahsul boz Antep fıstığı fiyatlarını etkileyerek, çiftçileri stokçuluğa sevk etmeye çalışanların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı titiz çalışma sonucu şahısların gerçek kimliği tespit edilmiş ve haklarında adli süreç başlatılmıştır. Gerçek fıstığın değeri piyasa koşullarına göre günlük belirlenmektedir. Fıstık üreticilerimizin bu süreçte piyasayı kendi çıkarlarına göre manipüle etmeye çalışan kişilerin söylemlerine itibar etmemesini önemle rica ederiz. Süreç Valiliğimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliği, Boz Antep Fıstığı Fiyatlarını Etkilemeye Çalışanlar Hakkında Adli Süreç Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Valiliği, Boz Antep Fıstığı Fiyatlarını Etkilemeye Çalışanlar Hakkında Adli Süreç Başlattı - Son Dakika
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